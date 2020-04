Live aborda liderança e posicionamento em tempos de retomada empresarial

O Sistema O DIA de Comunicação apresenta, nesta quinta-feira (23), a Live ‘Liderança e posicionamento em tempos de retomada empresarial’, a partir das 19h, no instagram @sistemaodia. A diretora da RL Executive Coach, Renata Lourdes, irá conduzir a Live, que terá participação do sócio fundador da empresa Chaiman da Gomes de Matos, Eduardo Gomes de Matos, natural do Ceará.

Segundo Renata Lourdes, Eduardo irá abordar o tema liderança e posicionamento em tempos de retomada empresarial, destacando a importância do gestor em tempos de crise. Ela explica que, neste momento de pandemia, é necessário que as lideranças organizacionais estejam antenadas e alinhadas para a retomada dos negócios.

“Se uma boa gestão é essencial quando uma economia vai bem, ela se faz mais necessária diante da crise. Com essa reflexão, vamos mobilizar o maior número de líderes organizacionais e de empresários para que eles entendam que a gestão é o que vai fazer a diferença. O Eduardo vai trazer sua experiência e as principais competências que um líder organizacional deve ter e que estratégias pode usar na sua gestão para tomar decisões mais seguras em um cenário de complexidade”, conta Renata Lourdes.



Foto: Divulgação

A consultora destaca ainda que será abordado outro tema interessante na Live, que é o engajamento social. “Nesse momento, muitas empresas estão trabalhando o AEI - ‘Ajudar, Ensinar e Inspirar’. As empresas querem não só ofertar serviços, mas buscar estabelecer uma relação com o seu consumidor e fazer uma entrega para a comunidade, para que as pessoas possam sentir esse engajamento social de uma forma muito mais pertinente e atrativa”, pontua Renata.

Eduardo Gomes de Matos lembra também que, após uma recessão de cinco anos (2014-2019), no qual a economia passou por uma depressão, ela estava retornando lentamente, mas que foi novamente atingida, desta vez com a pandemia. Isso fez com que muitas empresas sofressem, pois estavam com o caixa baixo e recuperando suas vendas, e não estavam preparadas para enfrentar um isolamento social.

“Por isso, separamos a Live em três momentos. Primeiro, a gestão da crise: que é esse momento que vivemos nos primeiros 30 dias com o isolamento social. Segundo, a gestão na crise: pois a crise ainda irá continuar pelos próximos seis meses e as coisas não vão voltar a ser como antes. E a empresa precisa se preparar, fazer um fluxo de caixa e, nesses seis meses, se preparar para a retomada”, elenca.

O consultor destaca ainda que, neste momento, a empresa precisa ter foco na sobrevivência; gerir muito bem o caixa; cortar custos e investimentos; adequar estrutura de pessoas na empresa e garantir os clientes atuais.

Já o terceiro momento da Live está relacionado à crescente. “Precisamos fazer investimentos em produtos e canais; analisar nosso mix de produtos; os serviços que fazemos e o que pode ser adequado; preparar novas ofertas e canais. Isso tudo com o objetivo de aumentar a receita e as vendas, para que possamos voltar gradativamente aos patamares anteriores. Para tudo isso, é necessário muita liderança para tomar e enfrentar essas decisões nesse momento difícil, para que possamos efetivamente ter um resultado muito bom”, conclui Eduardo Gomes de Matos.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia