Litoral piauiense volta a ficar sob alerta de temporal, segundo INPE

Embora o volume de chuva tenha dado uma diminuída no litoral piauiense nos últimos dias, se comparado com os estragos causados pelos temporais que caíram na semana passada, a situação pode voltar a ficar complicada em alguns municípios para os quais há alerta de tempestades e chuvas intensas nos próximos dias. Na região Meio Norte e no Litoral do Piauí, pelo menos 88 cidades encontram-se sob aviso meteorológico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para as próximas 48 horas.



(Foto: Reprodução/INPE)

O alerta inclui tempestades de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva. As cidade de Ilha Grande e Parnaíba já registraram na manhã de hoje (01) grandes acumulados de chuva. Conforme os pluviômetros automáticos do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais), a cidade de Ilha Grande alcançou 162 milímetros em menos de 12 horas de chuva. Já Parnaíba, que ainda se encontra em estado de emergência, marcou 124 milímetros no mesmo intervalo de tempo. Vale lembrar que já na semana passada, faltando ainda sete dias para terminar o mês, estas duas cidades já haviam acumulado mais que toda a média de chuva esperada para março.

O climatologista Werton Costa alerta para a permanência de chuvas pelo menos até o final da primeira quinzena de abril. “Este período já é marcado por ser chuvoso, mas o acumulado de água em pouco tempo é o que tem chamado a atenção. A partir da segunda quinzena de abril as chuvas devem começar a reduzir e em maio elas poder diminuir em mais da metade do que temos hoje”, explicou.

Confira abaixo a lista dos 88 municípios piauienses sob alerta de temporais segundo o Inpe:

PI - Agricolândia

PI - Água Branca

PI - Alto Longá

PI - Altos

PI - Amarante

PI - Angical do Piauí

PI - Antônio Almeida

PI - Barras

PI - Barro Duro

PI - Batalha

PI - Beneditinos

PI - Boa Hora

PI - Bom Princípio do Piauí

PI - Boqueirão do Piauí

PI - Brasileira

PI - Buriti dos Lopes

PI - Buriti dos Montes

PI - Cabeceiras do Piauí

PI - Cajueiro da Praia

PI - Campo Largo do Piauí

PI - Campo Maior

PI - Capitão de Campos

PI - Caraúbas do Piauí

PI - Castelo do Piauí

PI - Caxingó

PI - Cocal

PI - Cocal de Telha

PI - Cocal dos Alves

PI - Coivaras

PI - Curralinhos

PI - Demerval Lobão

PI - Domingos Mourão

PI - Esperantina

PI - Guadalupe

PI - Hugo Napoleão

PI - Ilha Grande

PI - Jardim do Mulato

PI - Jatobá do Piauí

PI - Joaquim Pires

PI - Joca Marques

PI - José de Freitas

PI - Juazeiro do Piauí

PI - Lagoa Alegre

PI - Lagoa de São Francisco

PI - Lagoa do Piauí

PI - Lagoinha do Piauí

PI - Luís Correia

PI - Luzilândia

PI - Madeiro

PI - Matias Olímpio

PI - Miguel Alves

PI - Miguel Leão

PI - Milton Brandão

PI - Monsenhor Gil

PI - Morro do Chapéu do Piauí

PI - Murici dos Portelas

PI - Nazária

PI - Nossa Senhora de Nazaré

PI - Nossa Senhora dos Remédios

PI - Novo Santo Antônio

PI - Olho D'Água do Piauí

PI - Palmeirais

PI - Parnaíba

PI - Passagem Franca do Piauí

PI - Pau D'Arco do Piauí

PI - Pedro II

PI - Piracuruca

PI - Piripiri

PI - Porto

PI - Porto Alegre do Piauí

PI - Prata do Piauí

PI - Regeneração

PI - Ribeiro Gonçalves

PI - Santa Cruz dos Milagres

PI - Santo Antônio dos Milagres

PI - São Félix do Piauí

PI - São Gonçalo do Piauí

PI - São João da Fronteira

PI - São João da Serra

PI - São João do Arraial

PI - São José do Divino

PI - São Miguel da Baixa Grande

PI - São Miguel do Tapuio

PI - São Pedro do Piauí

PI - Sigefredo Pacheco

PI - Teresina

PI - União

PI - Uruçuí

Maria Clara Estrêla