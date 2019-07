Litoral piauiense pode ter ventos de mais de 60 km/h até sexta-feira

Banhistas e navegantes devem ter atenção redobrada nos próximos dias devido ao risco de ventos de até 60 Km/h no litoral piauiense. O alerta, emitido pela Marinha do Brasil e divulgado pela Capitania dos Portos, vale da noite de hoje (17) até a manhã da próxima sexta-feira (19) e fala em “intensificação dos ventos alísios de direção Sudeste”.





Foto: O Dia

O alerta vale não só para o litoral do Piauí, mas toda a costa litorânea do Brasil, desde o estado do Rio Grande do Norte até o Maranhão, na cidade de São Luís. A Capitania dos Portos pede que os banhistas e navegantes tenham atenção para a ocorrência de ondas mais altas e de mar revolto.

“Pedimos aos nossos navegantes que tenham bastante cautela e, se possível, evite se fazerem ao mar. Os ventos podem chegar até a até 66 Km/h, são ventos fortes e os riscos de acidentes são altos”, pontuou o suboficial Nobre, porta-voz da Capitania dos Portos do Piauí.

Maria Clara Estrêla