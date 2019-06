Litoral piauiense terá ventos de mais de 60 Km/h, alerta Marinha

Banhistas, praticantes de esportes, barraqueiros e navegantes devem ficar atentos para o risco de ventos fortes no litoral piauiense nas próximas 24 horas. Isto porque a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Piauí, emitiu um alerta de mau tempo para aquela região nesta sexta-feira (21) e neste sábado (22).



O alerta meteorológico informa que o litoral do Piauí pode ter ventos de mais de 60 Km/h durante este período, o que significa riscos de ondas mais altas e de mar revolto. A informação foi repassada pelo capitão dos portos do Piauí, Benjamin Dante.



Foto: Arquivo O Dia

“São ventos fortes na direção leste-sudeste em todo o litoral do Nordeste, desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Maranhão. A possibilidade é de ventanias de cerca de 33 nós. É algo pesado e nós estamos pedindo atenção redobrada às comunidades desses locais e mais cuidados por parte dos navegantes”, explica.

Importante ressaltar que a Capitania dos Portos emite alertas de mau tempo somente em quatro situações: quando há risco de ondas acima de três metros; com ondas quebrando no litoral acima de 2,5 metros; quando há visibilidade abaixo de um quilômetro; ou quando há risco de ventos fortes, o que causa maior probabilidade de acidentes envolvendo embarcações.

Maria Clara Estrêla