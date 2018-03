Litoral e semiárido do Piauí devem ter temporais nesta segunda-feira

O mês de março iniciou com episódios de chuvas fortes em vários municípios do Piauí. Para esta segunda-feira (5), a previsão é de temporal com ventos fortes em algumas cidades localizadas no litoral, no Centro Norte e semiárido do estado. A informação é da meteorologista da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), Sônia Feitosa.



De acordo com a especialista, cidades como Picos, São Raimundo Nonato, Parnaíba e Teresina devem registrar chuvas fortes no final da tarde e início da noite de hoje. “Apesar não ter chuva no Piauí todo, vamos ter pontos isolados com chuva e ventos fortes”, destaca a especialista.

A previsão é de que o índice pluviométrico (medida de precipitação de chuva) seja acima dos 20 milímetros. “Não dá para precisar ainda quanto vai chover, vai depender do tempo que durar a chuva. O que sabemos é que vai ser a partir de 20 milímetros”, explica.

Previsão de temporais no litoral e semiárido do Piauí, alerta meteorologista



Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as ondas na praia da Pedra do Sal em Parnaíba deveram ser moderadas, com altura de até 2,30 metros. Já nas cidades de Cajueiro da Praia e Luís Correia as ondas devem ser fracas, com alturas menores do que 1 metro.

Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) aponta que o volume de chuvas no Piauí em 2018 é o maior registrado nos últimos nove anos. Com pancadas de chuva quase todos os dias, o início do ano registrou temporais e até tempestades em alguns municípios do Estado. Em algumas cidades, como Santana do Piauí, Santa Cruz do Piauí e Campo Maior, as tempestades vieram acompanhadas de muito vento e até chuva de granizo.

Nathalia Amaral