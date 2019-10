Litoral do PI pode ter ondas de mais de 2 metros devido a ressaca do mar

A Capitania dos Portos do Piauí recomenda cuidado e atenção redobrada aos banhistas e navegantes do litoral do Estado devido à ocorrência de ressaca do mar prevista para os próximos dois dias. De acordo com o aviso de mau tempo emitido pela Marinha do Brasil, o litoral piauiense deverá registrar ondas de 2,5 metros entre a manhã de hoje (28) até a manhã da quarta-feira (30).



O aviso vale não só para as praias piauienses, mas para todo o trecho entre o litoral do Rio Grande do Norte, a oeste de Macau, até o Maranhão, a leste de Atins. Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a ressaca do mar é provocada por um sistema de ondas de longo período que causa a agitação marítima.



Foto: Arquivo O Dia



“São ventos fortes com ondas de direção Nordeste a Norte e estamos pedindo muita atenção aos moradores dessas comunidades para os riscos de entrarem no mar, tanto os banhistas, quanto as embarcações, sobretudo aquelas de pequeno e médio porte”, explica o capitão Dante Duarte, comandante da Capitania dos Portos do Piauí.

Importante ressaltar que a Capitania emite avisos de mau tempo quando há risco de ondas acima de 3 metros, quando há ondas quebrando no litoral acima de 2,5 metros, como é o caso do alerta emitido hoje, quando há visibilidade abaixo de um quilômetros e quando há risco de ventos fortes, o que coloca em risco as embarcações.

Maria Clara Estrêla