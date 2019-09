Linha de Fogo estreia terça (01) às 7h na O DIA TV

Estreia na próxima terça-feira (01 de outubro), às 7h, o mais novo programa da O Dia TV (canal 23.1), o “Linha de Fogo” com o apresentador Juvenal Ribeiro. O novo programa trará informações sobre o cotidiano da cidade de Teresina, matérias policiais e participação popular apresentado pelo veterano dos programas policiais, Juvenal Ribeiro.

Com 20 anos de televisão, Juvenal agora enfrentará um novo desafio e se diz orgulhoso de poder dar um novo passo em sua carreira, dessa vez, na telinha da O Dia TV.

“Agora fui convidado pelo Sistema O Dia, aceitei, é um novo desafio na minha carreira, na minha vida profissional, são novos projetos, e vamos fazendo o que a gente aprendeu. Com certeza eu chego pra somar, para ensinar e também para aprender”, declara o apresentador.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

O programa terá como ‘linha central’ o cotidiano da segurança na cidade, os bastidores do trabalho policial, uma mostra do que acontece na realidade das ruas e bairros de Teresina. O programa também terá como missão chamar atenção das autoridades para problema cotidianos e dar voz à população por meio da interatividade ao vivo, onde os telespectadores poderão mostrar a realidade de seu bairro e do que enfrentam no dia-a-dia.

“Vamos mostrar também a realidade do bairro, das ruas, a questão do trânsito, da mobilidade urbana, tudo que interessa a sociedade nós vamos mostrar”, explica o apresentador Juvenal Ribeiro.

O programa Linha de Fogo estreia nesta terça-feira, 01 de outubro, às 7hs na O Dia TV, canal 23.1.

Rodrigo Antunes