Líder das Quebradeiras de Coco sofre tentativa de homicídio no interior do PI

A coordenadora do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, Francisca Nascimento, sofreu uma tentativa de homicídio na cidade de São João do Arraial no último fim de semana. A líder da entidade foi abordada por uma vizinha e seu marido após a retirada de uma cerca que impedia o acesso de pelo menos 20 comunidades ao açude Santa Rosa.



Em conversa com o Portal O Dia, a representante do Movimento, Yandara Vasques, informou que o homem, dono da propriedade onde a cerca havia sido construída, estava armado com uma faca e segurou Francisca por trás durante a discussão. “Ela conseguiu se soltar a tempo e subiu na garupa da moto da irmã que, estava presente. Na verdade, essa agressão foi só o cumprimento de uma série de ameaças que a Francisca já vinha sofrendo por conta da retirada dessa cerca, que foi construída de maneira irregular”, informou Yandara.

De acordo com o Movimento das Quebradeiras de Coco, os conflitos no local não são recentes. Desde novembro do ano passado, quando as famílias que vivem na região derrubaram a cerca e reconstruíram o acesso ao açude Santa Rosa, há impasses com os proprietários de terra, que haviam levantado a estrutura para proteger o acesso a suas propriedades.

O acesso ao açude, conforme Yandara pontua, é necessário para o cultivo e coleta do babaçu, que representa a principal fonte de sustento das 20 famílias nos arredores e na zona Rural de São João do Arraial. Diante das ameaças e do ocorrido com Francisca, o Movimento das Quebradeiras de Coco procurou a delegacia do município e registrou formalmente um Boletim de Ocorrência por tentativa de homicídio.

O Portal O Dia procurou a Delegacia de São João do Arraial e o titular da delegacia, Arthur Barros, mas não obteve retorno sobre a investigação aberta.

Maria Clara Estrêla