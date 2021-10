Leonardo Carvalho assume chefia da Procuradoria da República no Piauí

O procurador da República Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira é o novo procurador-chefe da Procuradoria da República no Piauí. O mandato teve início no dia 1º de outubro após publicação de portaria do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e segue pelo biênio 2021/2023. Ele substitui o procurador da República Israel Gonçalves Santos Silva.

Natural de Teresina, Leonardo Carvalho é graduado em Direito pela UFPI e ingressou no MPF em 2006 com lotação na cidade de Serra Talhada, no Pernambuco, mesmo ano que assumiu a PRM de Picos, no Sul do Piauí. Ele foi procurador regional dos direitos do cidadão substituto e era procurador regional Eleitoral do Piauí desde 2019. Já para a função Marco Aurélio Adão assume a função de procurador-chefe substituto da PR/PI.

Foto: Divulgação / TRE-PI

Com a saída de Leonardo Carvalho, foi designado para procuradoria Eleitoral o procurador da República Marco Aurélio Adão. Através de portaria, o Ministério Público Federal dignou ainda o procurador da República Alexandre Assunção e Silva para o cargo de procurador regional Eleitoral substituto.

Para o mesmo biênio, foram designados os procuradores Israel Gonçalves Santos Silva para procurador regional dos Direitos do Cidadão e Kelston Pinheiro Lages e o procurador regional dos Direitos do Cidadão substituto.

