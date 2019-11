Lar de Sant’Ana realiza bazar solidário neste sábado (30)

O Lar de Sant’Ana irá realizar um bazar solidário neste sábado (30) com a finalidade de arrecadar recursos para a instituição. A entidade cuida de 18 idosos que residem em Teresina e é mantido pela Prefeitura e Arquidiocese.



Segundo a Irmã Cândida, coordenadora da casa, com o valor arrecadado por meio da venda das peças a instituição pretende organizar a confraternização de final de ano dos idosos. “Queremos fazer esse bazar para ter um momento de convivência e integração com nossos idosos, tirando-os da rotina, mas também para conseguir recursos. O repasse que recebemos não é suficiente para tudo, então estamos querendo organizar uma festinha de natal, comprar alguns presentes e isso não pode ser feito com o valor que recebemos”, explica.



Foto: Divulgação

O bazar solidário acontece a partir das 16h de sábado, mas as doações podem se feitas até esta sexta-feira (29) das 8h às 17h. Quem quiser colaborar com o bazar pode colaborar com roupas, calçados, acessórios, bolsas, quadros e outros itens em bom estado de conservação.

“Estão todos convidados para vir participar do bazar solitário. As portas estão abertas para quem quiser conhece a casa e fazer parte desse momento com nossos idosos. Quem não puder doar ou vir até o bazar pode vir em outro momento conhecer o abrigo ou ajudar de outras formas”, pontua a Irmã Cândida.

Atualmente, o Lar de Sant’Ana conta com 36 colaboradores, desde médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, serviços gerais e voluntários. A casa fica localizada na Rua Cel. José Basílio, 117, Teresina. Para mais informações, basta ligar para o telefone (86) 3233-5398.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia