Lar de Maria registra queda de doações devido a pandemia

A Casa de Apoio à Criança com Câncer – Lar de Maria ampara crianças com câncer, que se encontram em situação de vulnerabilidade social da Capital, interior do Piauí e de outros estados, durante o tratamento oncológico. Mesmo realizando uma atuação fundamental para salvar centenas de vidas, a instituição também já sentiu a queda nas doações, essenciais para o seu funcionamento.



"Neste período, as doações caíram muito, nossos mensageiros foram reduzidos e o Lar de Maria está cheio de pacientes e acompanhantes. O Hospital está dando alta e encaminhando para lá porque a maioria não pode ir para casa, pois tem que levar seus filhos para tomar medicação, quimioterapia e radioterapia. Viajar seria perigoso neste momento", destaca Ester Isabel, da Rede Feminina de Combate ao Câncer.



Lar ampara crianças com câncer em situação de vulnerabilidade - Foto: Arquivo O Dia

O Lar de Maria oferece hospedagem, alimentação, material de higiene pessoal, roupas, calçados, brinquedos, cestas de alimentos e auxílio para aquisição de medicamentos. Além disso, viabiliza o transporte dos pacientes por meio da compra de passagens, atividades sócio-educativas e de lazer.

A Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer do Piauí, que gere a instituição, desenvolve suas atividades contando com o apoio de voluntários e de funcionários. Toda a manutenção destes projetos é efetuada graças às doações captadas pelas voluntárias e pelo telemarketing por meio de campanhas realizadas durante o ano inteiro.

Canais de doação

Caixa Econômica Federal, conta poupança: 7935-6 | Agência: 641 | Operação: 013. Banco do Brasil: Conta Corrente: 42396-3 | Agência: 4249-8.

Virgiane PassosGlenda Uchôa - Jornal O DIA