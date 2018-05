Lançamento da O DIA TV fortalece o projeto transmídia do Sistema O Dia

Informar, repercutir e gerar múltiplos debates. Foi a partir deste tripé que se estruturou e se consolidou o Projeto Transmídia do Sistema O Dia de Comunicação, lançado há um ano. A ideia é aprofundar o conteúdo jornalístico sob vários olhares e levar para a sociedade material jornalístico de qualidade com acesso em diferentes plataformas de mídia.



Leia também:

O DIA TV: a evolução aliada à credibilidade



Dentro da proposta da narrativa transmídia, impresso, portal e Web TV trabalham de forma integrada a produção de reportagens especiais e investem no desenrolar de histórias em múltiplos suportes midiáticos. Cada novo texto contribui de forma distinta e valiosa para o todo. A partir de agora esse projeto se fortalece com a chegada da O Dia TV, a mais nova opção de canal aberto para a população piauiense.



Foto: Moura Alves/O Dia

Junto com o Jornal O Dia e o Portal O Dia, a O Dia TV assume a missão de produzir narrativas de qualidade que direcionem o público na busca por mais conteúdo, informações precisas e aprofundadas, seguindo o propósito contido na narrativa transmídia. A mestra em Comunicação e Culturas Midiáticas e professora da Uespi, Graciele Barroso, explica como essa parceria fortalece o jornalismo diário.

“Como a previsão é que se utilizem vários meios com o que cada um faz de melhor, é possível trabalhar a internet, a televisão e o impresso oferecendo mais conteúdo e novas experiências para o consumidor. Isso fideliza a audiência, porque há um aumento no consumo de informação em rede. Você tem um consumidor que vai acessar uma notícia a partir do que ele viu na rede social. Aquela publicação vai te levar para o site, que pode te levar para um canal de TV, que pode ir para o impresso. Você tem uma projeção de novos públicos”, resume.

O papel da O Dia TV é ampliar ainda mais poder de circulação da informação produzida pelo Sistema O Dia por meio de duas frentes de atuação: o suporte e a visibilidade. O suporte consiste em produzir material próprio que vai servir de apoio ao impresso e ao portal, mantendo o diálogo com estas duas plataformas. Já a visibilidade é justamente transmitir em rede aberta para todo o Piauí o conteúdo local produzido pelas equipes de reportagem do grupo de comunicação.

Foto: Moura Alves/O Dia



“Nós estamos ampliando o poder de alcance da informação que fazemos todos os dias, saindo da Web TV e indo para a TV aberta. Todos os suportes vão sair ganhando porque vai haver essa troca constante entre um e outro, o que agrega bastante à qualidade do conteúdo. Temos, por exemplo, os boletins diários, que vão ao ar na TV, com informações produzidas ao longo do dia tanto pelas equipes do impresso quanto do portal”, afirma Karliete Nunes, editora da TV O Dia.

Pioneirismo e modelo a ser seguido

O Sistema O Dia é o primeiro grupo de comunicação do Piauí a investir claramente na proposta da transmídia e este projeto já está gerando frutos e ampliando os debates sobre as possibilidades que o jornalismo diário possui. A estudante de Jornalismo e Relações Públicas da Uespi, Geiciane Mello é uma das que se interessou pela maneira como a informação é trabalhada pelo veículo dentro desta perspectiva.

A estudante, que também integra a equipe do Portal O Dia, produziu um artigo acadêmico no qual trata da construção da narrativa transmídia no jornalismo piauiense tendo como objeto de estudo o Sistema O Dia. Ela fala um pouco sobre o trabalho: “A maioria dos veículos comunicacionais do Piauí trabalham com o crossmídia,que é a veiculação do mesmo produto em várias mídias. A transmídia se propõe a trazer novas informações em cada mídia. No caso do Sistema O DIA, analisamos jornal, portal e Web TV”.

O trabalho de Geiciane, com orientação da professora Graciele Barroso, será apresentado no evento da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, que acontecerá em São Luís-MA. “As empresas precisam acompanhar as mudanças sociais para atender as necessidades dos consumidores, mas sempre buscando qualidade na produção e inovação”, finaliza.

Maria Clara Estrêla