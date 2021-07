Lactantes do Piauí são incluídas na vacinação contra a Covid-19

As mulheres lactantes já podem ser imunizadas contra a covid-19. Esse grupo foi incluído como prioritário na última sexta-feira (23) e devem receber os imunizantes do Butantan e Pfizer, segundo as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).



(Foto: Reprodução/Midia Ninja/Senado)

As lactantes foram inseridas nos grupos de vacinação contra a doença após resolução da Comissão Intergestora Bipartite (CIB). As vacinas destinadas a essas mulheres serão inseridas nos 30% dos grupos prioritários. “É uma vitória a inserção dessas mulheres na vacinação do Piauí, sabemos da luta desse grupo e trabalhamos junto com a CIB para esse aprovação”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.



De acordo com o Ministério da Saúde, este grupo só pode receber os imunizantes da Pfizer e Butantan. Além disso, lactantes que forem vacinadas contra a Covid-19 não precisam interromper o aleitamento materno por conta do imunizante, uma vez que não há evidências de riscos para a saúde do bebê, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). A doação de leite materno também é permitida.



“São consideradas lactantes, segundo o caderno de alimentação infantil do Ministério da Saúde, mulheres que amamentam bebês de 0 a 24 meses, podendo ser até mais. Ficando a critério do município estabelecer a prioridade para vacinação sendo comorbidades ou período de amamentação do mais recente para o mais tardio”, explica a Coordenadora Estadual de Imunização, Bárbara Pinheiro.



