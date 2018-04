Justiça ouve testemunhas sobre tiroteio na Banda Bandida

O cabo Wanderson Lima Fonseca, responsável por efetuar disparos durante a prévia carnavalesca da Banda Bandida no dia 16 de janeiro deste ano sentará no banco dos réus nesta quinta-feira (19) durante a audiência de instrução. Na ocasião, a Justiça irá colher o relato das testemunhas de defesa e acusação para decidir se o cabo será levado ou não a júri popular pelo crime de tentativa de homicídio.



Segundo o Tribunal de Justiça, foram arroladas seis testemunhas de acusação pelo Ministério Público e cinco testemunhas de defesa pelos advogados de Wanderson. A audiência acontece no Fórum Criminal de Teresina, localizado no bairro Cabral.

Entenda

Wanderson Lima Fonseca foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio após efetuar vários disparos durante a prévia carnavalesca da Banda Bandida ocorrida em janeiro deste ano. O cabo do Exército deixou três pessoas feridas, dentre elas um homem identificado como Paulo Roberto Rodrigues da Costa, e outro de nome Jardel de Oliveira.

Em depoimento à polícia, o cabo alegou que atirou em legítima defesa durante uma briga com Paulo. “No momento da confusão do lado de fora da festa, ele evitou, mas quando adentrou o local da festa, o Paulo partiu para cima do Felipe e posteriormente para cima do cabo Wanderson, e ele, como estava de posse da arma de fogo, desferiu alguns tiros contra ele, mas somente para coibir a ação do Paulo, tanto que os tiros foram somente nas pernas", relata o advogado do cabo, Lício Barbosa.

Por ter sido praticado fora da esfera militar, a investigação ocorreu na Justiça Comum. O 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC) instaurou um procedimento administrativo para apurar a conduta do cabo. Desde o ocorrido, Wanderson Lima encontra-se recolhido ao presídio do Exército.

Maria Clara Estrêla