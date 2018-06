Justiça determina demolição de barracas na Praia do Coqueiro

Uma decisão da Justiça Federal, por meio da Subseção Judiciária de Parnaíba, determinou a demolição de três barracas consideradas irregulares na Praia do Coqueiro, localizada no município de Luís Correia, litoral do Piauí. A demolição, ocorrida na tarde de ontem (12), foi feita pela Superintendência do Patrimônio da União no Piauí (SPU-PI) com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Turístico (Ciptur).



As barracas demolidas estavam localizadas em área de praia, que para a legislação brasileira são bens públicos de uso comum do povo, e não estavam cumprindo função socioeconômica por estarem fechadas ou arrendadas.

Segundo informações do comandante da Ciptur, o major Danilo Palhano, duas das barracas demolidas haviam sido feitas por pescadores e uma terceira barraca pertencia a um restaurante que foi desativado. A barraca restaurante estava abandonada e era usada como ponto de uso e venda de drogas, o que teria motivado a sua demolição.

Já as duas barracas pesqueiras foram derrubadas por estarem fora do padrão estipulado pela lei. No caso dessas construções feita em madeira e palha, a indicação é de estas sejam autorizadas pelo SPU.

De acordo com o major Palhano, a solicitação para demolição das barracas na Praia do Coqueiro partiu do Ministério Público do Piauí.

Nathalia Amaral