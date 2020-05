Justiça determina a contratação de profissionais para HPM em Teresina

O juiz Aderson Antônio Brito Nogueira, da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, determinou a contratação de profissionais de saúde para atuarem no Hospital da Polícia Militar de Teresina (HPM), que atualmente faz parte do Plano de Contingência do Piauí no combate ao novo coronavírus.



Foto: Arquivo O Dia.

A decisão aconteceu depois que o Ministério Público do Piauí (MP-PI) ajuizou uma ação civil pública contra do Estado para adequação da unidade hospitalar.

De acordo com a decisão do magistrado, cinco psicólogos, seis fisioterapeutas, 48 enfermeiros, 96 técnico de enfermagem, 19 maqueiros, 10 copeiras e 33 profissionais de serviços gerais sejam contratados para funcionamento do setor de triagem de 40 leitos clínicos, de três leitos de estabilização e da central de material de esterilização. As contratações devem ocorrer no prazo de 20 dias.

Ainda segundo a decisão, o HPM deverá contratar um médico, um médico diarista, nove médicos plantonistas, um enfermeiro, nove enfermeiros plantonistas, um fisioterapeuta, oito fisioterapeutas plantonistas, um nutricionista, quatro copeiras, um psicólogo, 36 técnicos de enfermagem, cinco auxiliares de serviços gerais, cinco maqueiros e cinco auxiliares de farmácia para o funcionamento regular de dez leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O prazo para a realização do contrato também é de 20 dias.

O hospital terá ainda que tomar providencia sobre a disponibilização dos demais leitos clínicos, de modo que o HPM funcione em capacidade máxima, com 99 leitos clínicos. A medida deverá ser adotada no prazo de 40 dias. As medidas têm por objetivo acompanhar as ações de saúde relacionadas à pandemia do novo coronavírus.

Adriana MagalhãesJorge Machado