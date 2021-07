Justiça condena réu a 18 anos de prisão por assassinato de Kelson Feitosa em Barras

Francisco de Sousa Rosa foi condenado a 18 anos de reclusão, em regime fechado, pelo assassinato do advogado Kelson Dias Feitosa e pelo homicídio tentado qualificado contra Sebastião da Silva Veloso , no município de Barras, no Norte do Piauí. Os crimes ocorreram no dia 13 de junho de 2016.



O julgamento aconteceu no auditório do Serviço Nacional do Comércio (Senac) e foi presidido pelo magistrado João Manoel de Moura Ayres com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Segundo as investigações, Kelson Feitosa foi morto a tiros em seu escritório, no Centro de Barras. Francisco é sobrinho de um cliente da vítima, que estava sendo processado pelo também advogado, Sebastião da Silva Veloso, que foi vítima de homicídio tentado. Durante a sessão do Júri Popular foram ouvidas cinco testemunhas, o réu e Sebastião Veloso.

O acusado réu pelo crime de de homicídio duplamente qualificado e homicídio duplamente qualificado na forma tentada contra Sebastião da Silva Veloso. A defesa argumentou pelo reconhecimento do homicídio privilegia-qualificado e pela desclassificação do segundo delito para lesões corporais.

A sentença considerou Francisco Rosa culpado pelo crime de homicídio qualificado, em função de ter agido mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Os jurados também consideraram o acusado culpado do crime de homicídio tentado qualificado.

Sobre o caso

O advogado Kelson Dias Feitosa tinha mais de 25 anos de profissão e também era professor. Ele foi assassinado a tiros dentro do seu escritório, no Centro de Barras, no dia 13 de junho de 2016. Após o crime, o acusado tentou matar o comerciante e seu tio, Sebastião Veloso, com quem travava batalha judicial.

