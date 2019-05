Júlio Arcoverde será o novo presidente da CCJ na Alepi

O deputado estadual licenciado Júlio Arcoverde(Progressistas) vai ser o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O parlamentar, que atualmente ocupa a Secretaria de Esporte e Lazer do município de Teresina, é um dos membros titulares da comissão e deve retornar à Alepi até o final da semana.

A CCJ era comandada pelo deputado Wilson Brandão (Progressistas), que foi convocado pelo governador para assumir a Secretaria de Mineração e Energias Renováveis. A saída de Brandão ocasionou um impasse sobre o futuro da comissão, que é considerada a mais importante do legislativo estadual.

Júlio Arcoverde assumirá o comando, após um arranjo formatado pelos parlamentares do Progressistas e do MDB. A ideia é que um emedebista assuma a comissão no próximo ano. “A CCJ é a comissão mais importante da casa, é a porta de entrada de todos os projetos. Eu tive a confiança do Progressistas e do MDB para assumir, e fico muito feliz”, afirmou Arcoverde.

O futuro presidente da CCJ ainda não sabe se Wilson Brandão vai renunciar oficialmente o comando, ou apenas se afastar temporariamente. “Se for preciso, pelo regimento, ele faz isso”, explicou.

Enquanto Júlio Arcoverde não assume oficialmente o comando, os trabalhos da CCJ vão ser conduzidos de forma interina pelo vice-presidente da comissão, Henrique Pires.

Natanael Souza