Juiz Leonardo Brasileiro é eleito presidente da Amapi

O Juiz de Direito Leonardo Brasileiro foi eleito, na sexta-feira (8), o novo presidente da Associação dos Magistrados Piauienses (Amapi) para o triênio 2020-2022. Representando a “Chapa 02 – Amapi mais Forte – Uma só Magistratura”, Brasileiro recebeu 121 votos. O candidato Antônio Oliveira, da “Chapa 01 – Juntos pela Amapi”, recebeu 54 votos.

“Não há outra palavra para representar esse momento que não seja gratidão. Agradeço, de coração, a todos os magistrados que confiaram no nosso nome para conduzir a gestão da Amapi pelos próximos três anos. É um desafio dar continuidade a um trabalho que vem sendo construído e solidificado por presidentes que nos antecederam, como os juízes Thiago Brandão, Leonardo Trigueiro, José Airton e desembargador Sebastião Martins. A expectativa é a melhor possível de bem representar os juízes e desembargadores do Judiciário piauiense”, afirma o presidente eleito Leonardo Brasileiro.

O juiz Thiago Brandão, gestor da Amapi no triênio 2017-2019, comenta o resultado as eleições. “A magistratura do Piauí está bem representada. Brasileiro tem toda a competência para elevar ainda mais a história da Amapi, que já chegou aos 60 anos. A atividade associativa é desafiadora e, certamente, a Amapi terá no juiz Leonardo Brasileiro um gestor que honrará essas seis décadas de trabalho em favor da magistratura piauiense. Agradecemos a todos colegas que compareceram às urnas”, frisa.



Leonardo Brasileiro é o novo presidente da Amapi - Foto: Divulgação

A posse da nova Diretoria da Amapi está prevista para o dia 14 de dezembro.

Leonardo Brasileiro é Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí desde 2009. Atualmente é titular da Comarca de Castelo do Piauí. Já atuou nas comarcas de Campinas do Piauí, Bertolínia, Manoel Emídio, Ribeiro Gonçalves, Nossa Senhora dos Remédios e Esperantina.

Participativo nas causas associativas, é membro do Comitê Gestor de Priorização do 1º Grau da AMB e do TRE-PI; membro do Comitê de Gestão de Pessoas do TJPI; membro do Grupo de Trabalho de Valorização da Mulher Magistrada; foi membro da Comissão de Rezoneamento das zonas eleitorais do TRE-PI.

Formado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba; Especialista em Direito Processual Civil pela ESMA-UFPB; MBA em Gestão Judiciária pela FGV; Autor do livro “Estudo sobre Controle de Constitucionalidade de Normas Repetidas diante da Autonomia dos Estados”.

Leonardo Brasileiro é natural de Campina Brande-PB. Casado, é pai de dois filhos.

Associação dos Magistrados do Piauí