O advogado Juarez Chaves de Azevedo Júnior foi nomeado membro da Comissão Especial de Precatórios da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília. A nomeação foi efetivada por meio da Portaria nº 387/2019, do dia 1º de abril, assinada pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz.

Juarez Chaves Jr. integra Comissão de Precatórios da OAB Nacional. (Foto: Divulgação)



Na mesma portaria é nomeada a advogada Ana Torreão Braz Lucas de Morais, radicada no DF, também como membro da Comissão. Advogado com larga experiência em processos nos Tribunais de Justiça, Eleitoral e de Contas do Estado do Piauí, Juarez Chaves Jr. e os demais membros da Comissão Especial de Precatórios vão acompanhar as discussões em torno do pagamento de precatórios no âmbito nacional.

A Comissão tem por finalidade atuar junto ao Executivo e aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Conselho Nacional de Justiça e a outras instituições, no acompanhamento dos precatórios e busca de soluções para o pagamento dos valores devidos pela União, Estados e Municípios. Também acompanha a tramitação no Congresso Nacional de eventuais processos legislativos que envolvem precatórios.

Juarez Chaves Jr. é o atual presidente da Comissão de Precatórios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí (OAB-PI). Para ele, sua indicação para a Comissão de Precatórios da OAB Nacional vai reforçar o trabalho que já realiza hoje em defesa do pagamento dos precatórios no Estado.

Da redação