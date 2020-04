Jovens devem fazer alistamento militar pela internet

Os jovens que completam 18 em 2020 devem fazer seu Alistamento Militar por meio da internet. Essa modalidade está sendo adotada como forma de seguir as recomendações dos órgãos de Saúde, de manter o isolamento social e evitar aglomerações de pessoas. Diante disso, o serviço, que era feito presencial na Junta Militar, na Prefeitura de Teresina, agora será totalmente via internet.



E para atender esses jovens, o cadastro está sendo disponibilizado por meio do site alistamento.eb.mil.br. Segundo o coronel John Feitosa, da Assistência Militar da Prefeitura de Teresina, a medida visa garantir a saúde desses jovens, que podem fazer o cadastro sem saírem de suas residências.



(Foto: Divulgação)

O Alistamento Militar deve ser feito de 1º de janeiro a 30 de junho. Esse é um serviço obrigatório e visa o provimento de quadros para as Forças Armadas a partir da seleção e incorporação de jovens representantes de todas as classes sociais e regiões do País.



Vale lembrar que, caso seja necessário retirar a segunda via de algum documento relacionado ao Alistamento Militar, esse jovem podem entrar em contato pelo telefone (86) 99834-1379, que também recebe mensagem instantâneas.



Isabela Lopes