Jovem se passa por integrante do PCC para estuprar adolescente de 14 anos

Um jovem de 21 anos foi preso, na tarde desta quarta-feira (23), acusado de estuprar uma adolescente de apenas 14 anos de idade. O caso acorreu na cidade de Floriano, região sul do estado.

De acordo com o delegado Danilo Barroso, o acusado, identificado como Iago de Moraes Silva, se passou por uma integrante de uma organização criminosa para ameaçar a vítima por meio de um aplicativo de mensagens. "Ele entrou em contato com a adolescente se passando por uma mulher, integrante do PCC, chamada Geovana. E começou a ameaçar a garota por meio de mensagens de whatsapp, dizendo que se ela não tivesse relações sexuais com ele, iria matar ela e a família dela", conta o delegado.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Segundo Danilo, a vítima ficou com medo e cedeu à ameaça. A adolescente contou o caso para a mãe. Na segunda-feira (21), elas denunciaram o abuso para o Conselho Tutelar. A vítima passou por exame de corpo de delito, que confirmou o estupro. "Assim que soubemos do caso, começamos a investigação e descobrimos que o registro do celular que entrou em contato com a vítima, na verdade, pertencia a esse jovem chamado Iago. Fomos até a casa dele e efetuamos a prisão", explicou.

O Delegado contou ainda que o acusado tinha certa obsessão pela vítima. "Ele já conhecia a menina da igreja que eles frequentavam e já tinha tentado várias vezes ter alguma coisa com ela, mas ela sempre recusou. Aí ele armou esse plano para abusar dela", finaliza.

Nayara FelizardoLucas Albano