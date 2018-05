Jovem morre atropelado enquanto fazia caminhada na BR 343

Um jovem identificado pelas iniciais S.N.C, de apenas 21, morreu atropelado na noite de ontem (01), por volta das 19h, na BR 343, próximo ao Km 505 na cidade de Amarante, a 200 km de Teresina.

Segundo o inspetor Carneiro, da PRF, a vítima era muito conhecida na cidade e trabalhava como cabeleireiro. "Ele estava fazendo uma caminhada no local quando foi atropelado. Por conta do impacto forte, morreu ainda no local do acidente", conta.

A PRF informou que o motorista fugiu do local antes da chegada da polícia e não prestou socorro à vítima. Na manhã desta quarta-feira (02), uma equipe da PRF está no local realizando vistoria para determinar a causa do acidente e para localizar o motorista.

Nayara FelizardoLucas Albano