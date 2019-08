Jovem é preso durante cerimônia do corte do bolo de Teresina

O tradicional corte do bolo de Teresina foi marcado por protestos de moradores da Zona Norte e pela prisão de um jovem pela Guarda Municipal de Teresina. A cerimônia, que contou com a presença do prefeito Firmino Filho, aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 16, no bairro Poty Velho, zona Norte, em comemoração ao aniversário de 167 anos da capital piauiense.

O protesto teve início após a chegada do prefeito Firmino Filho à Praça do Poty Velho, local marcado para a cerimônia. Durante a distribuição do bolo, cerca de 30 moradores de bairros do entorno do Parque Lagoas do Nortes manifestaram-se contra a demolição de moradias da região com cartazes e frases contra o prefeito de Teresina.

Segundo os manifestantes, o projeto Lagoas do Norte estaria adoecendo e matando moradores devido a uma suposta repressão causada pela Prefeitura de Teresina. A região está passando pela segunda fase do projeto, que abrange cerca de 13 bairros da zona Norte.

Moradores protestaram contra a demolição de casas na zona Norte. (Foto: Nathalia Amaral/O Dia)

"Ele está derrubando as casas dos pobres, Teresina foi construída por nós. O prefeito nos persegue não é de hoje, é a vida toda. As mulheres estão doentes, os jovens estão se suicidando, por perseguição desse prefeito. Teresina não vê, não enxerga nosso sofrimento. Nós ajudamos a construir essa cidade e esse prefeito nos massacra, esconde a nossa história. Eu estou lutando por justiça social", destacou uma moradora.

Um vídeo gravado pela equipe do O DIA mostra o momento exato em que o jovem foi capturado por guardas municipais e levado algemado para uma viatura. Manifestantes que também participaram do protesto tentaram impedir a prisão.









O jovem, que não teve a identidade revelada, é integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Ele foi detido e algemado após o grupo se manifestar jogando bolo e outros alimentos na área reservada para o corte do bolo, onde se encontrava o prefeito de Teresina e outras autoridades do município.

Jovem foi levado algemado para a Central de Flagrantes. (Foto: Nathalia Amaral/O Dia)

Segundo o comandante da Guarda Municipal de Teresina, o capitão Monteiro, o jovem foi detido por desobediência. "Esses caras chegaram aqui querendo bagunçar, jogando bolo, jogando coisas no prefeito e na população, tem que ter respeito pela população. Não teve negócio de bater, nem abuso de autoridade, só fizemos conter eles", alegou. De acordo com o comandante, o manifestante detido foi conduzido à Central de Flagrantes.

Após a prisão, o prefeito Firmino Filho deixou o local do evento e não quis comentar o caso.

Corte do bolo

Cerca de dois mil moradores de bairros da Zona Norte de Teresina estiveram presentes na cerimônia do corte do bolo do aniversário da Capital. Com a presença da banda da PMT, 16 de Agosto, os moradores se aglomeraram para cantar parabéns pelos 167 anos de Teresina e celebrar a história da cidade.

Bolo de aniversário tinha oito metro e 167 quilos. (Foto: Nathalia Amaral/O Dia)

Este ano, o tradicional bolo da cidade teve oito metros de comprimento e 167 quilos. Segundo o confeiteiro Mauro Sérgio, uma equipe de cinco pessoas levou cerca de 24 horas para concluir a preparação do bolo, que teve como tema "Teresina: Aqui se faz futuro". "Está caprichado, estamos com 24 horas que começamos a preparação, começamos ontem de manhã e paramos apenas para dormir. São oito metros de massa branca, com recheio de beijinho e cobertura de glacê", revelou.

Prefeito Firmino Filho esteve presente na cerimônia. (Foto: Nathalia Amaral/O Dia)

O prefeito Firmino Filho cantou parabéns junto com os moradores e apagou as velas dos 167 anos da cidade. "O aniversário de uma pessoa é uma data muito importante porque a gente celebra a vida, assim como uma cidade, em que no aniversário nós celebramos a vida e a história da cidade", destacou.

Prefeito entrega o primeiro pedaço de bolo para criança. (Foto: Nathalia Amaral/O Dia)









Nathalia Amaral