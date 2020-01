Jovem baleado em prévia carnavalesca em Floriano morre em hospital

Akcson dos Reis Gomes, de 18 anos, que foi baleado com dois disparos de arma de fogo durante uma prévia carnavalesca, no último domingo (19) , teve sua morte confirmada pelo Hospital Regional Tibério Nunes de Floriano, na manhã desta quarta-feira (22).



Hospital Tibério Nunes. (Foto: Divulgação)

Segundo o hospital, a vítima deu entrada em estado grave ainda no domingo (19) com perfurações no abdômen e nas costas. O jovem passou por uma cirurgia de emergência, apresentou melhora na segunda, mas na noite da terça-feira (20) sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Sobre o caso

A Polícia Militar informou que uma pessoa não identificada se aproximou do jovem e efetuou quatro disparos à queima roupa, quando Ackson participava de um bloco na rua José Guimarães, no Centro de Floriano. Na ação, uma outra pessoa que também participava da prévia carnavalesca foi atingida no pé.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia