José de Freitas: Barragem do Bezerro é interditada por 18 dias para evitar aglomeração

A Barragem do Bezerro foi interditada para realização de atividades públicas e privadas, diurno e noturno, até o dia 04 de julho, de acordo com o decreto nº 088/2021. O documento foi publicado nesta quinta-feira (17) pelo prefeito de José de Freitas, Roger Coqueiro Linhares. O balneário fica localizado a 50km de Teresina



A medida sanitária foi adotada como forma de conter o avanço da Covid-19 no município e preservar a prestação das atividades essenciais. A prefeitura emitiu o decreto após avaliação epidemiológica, seguindo as recomendações do Comitê Municipal de Operações de Crise para Enfrentamento da Emergência.



(Foto: Divulgação/Prefeitura de José de Freitas)

O decreto tem validade de 17 de junho a 04 de julho deste ano. No caso da Barragem do Bezerro, só está autorizado o funcionamento em casos previamente comunicados e após análise técnico, autorizado pela Vigilância Sanitária Municipal.



As praças públicas das zonas urbana e rural, também ficarão interditadas ao público durante a vigência do decreto.



A fiscalização das medidas determinadas neste Decreto será exercida de forma ostensiva pela vigilância sanitária municipal, fiscais municipais e membros do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 com o apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal. O reforço da fiscalização deverá se dar também em relação ao uso obrigatório de máscaras nos deslocamentos ou permanência em vias públicas ou em locais onde circulem outras pessoas.

