Itaueira: criança morre em consultório odontológico e órgãos negam aplicação de sedação

O Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO-PI) e o Sindicato dos Odontologistas do Piauí (SOEPI) se manifestaram, nesta sexta-feira (20), a respeito do falecimento da criança Alexandre Reis de Carvalho, que ocorreu na última segunda (16), durante um procedimento médico no município de Itaueira, localizado na mesorregião do sudoeste piauiense.

De acordo com Roberta Leitão, Delegada de Itaueira, a família registrou o B.O na delegacia por volta das 22:30 de segunda. A partir daí, a polícia da região passou a realizar a investigação a fim de descobrir a causa da morte.



“A família nos informou que foi programado um tratamento odontológico com Alexandre e em razão dele ter autismo e ser pouco colaborativo na situação, os médicos iniciaram a sedação. Segundo os profissionais de saúde, esse procedimento já havia sido realizado em outras crianças e, infelizmente, com o Alexandre houve essa fatalidade”, conta a delegada.



Roberta Leitão afirma que foi instaurado um inquérito policial para averiguar toda a situação. A investigação deve correr em sigilo devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente e também em respeito à privacidade da família.



Em nota, os órgãos apontam que a situação está sendo acompanhada de perto e declara ainda que não houve administração de sedativo pelo médico que atendeu a criança.



Confira o comunicado na íntegra:

O Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO-PI) e o Sindicato dos Odontologistas do Piauí (SOEPI) vem a público externar profundo pesar e prestar solidariedade a todos os familiares da criança Alexandre Reis de Carvalho pelo seu falecimento no último dia 16 de agosto, no Posto de Saúde Zena Felipe do município de Itaueira.



Na oportunidade, o CRO-PI e o SOEPI informam que estão acompanhando o caso de perto e que nenhuma administração de medicação ou sedativo foi realizada pelo (a) profissional de odontologia ou profissional de saúde bucal presente no momento.



