Isolamento social faz crimes caírem no Piauí, diz Secretaria de Segurança

Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) apontou nesta quinta-feira (02) que houve uma redução de 31% no número de roubos e 42% de furtos registrados durante o mês de março no Piauí em comparação com fevereiro. A queda nos casos notificados tem relação direta com o isolamento social por causa do coronavírus.



Simulação de violência. Foto: Arquivo O Dia.

De acordo com a SSP-PI, somente no mês de março foram registrados 1.452 roubos contra 2.117 contabilizados em fevereiro. Já a quantidade de furtos foram 754 ocorrências contra 1.299 casos notificados no mês anterior. O secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, além do confinamento da população a intensificação do policiamento ostensivo contribuiu para a diminuição da violência.

“Os dados mostram uma redução significativa em todos os itens. Boa parte dessa redução é em função do isolamento social. A intensificação do policiamento ostensivo a gente entende que vai ter uma redução bem mais significativa. E esse é o nosso objetivo”, disse.

Em relação a Teresina, os dados apontaram uma redução no número de veículos roubados e furtados. Em março, foram contabilizados 319 veículos roubados e em fevereiro foram notificados 327. Já a redução de veículos furtados foi de 109 em março contra 126 em fevereiro. Os números representam uma redução de 15%.

O levantamento também apontou os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Foram 52 crimes violentos contra 55 se comparado ao mesmo período do ano passado.

A Secretaria de Segurança reforçou a importância do isolamento social e garantiu a ampliação de serviços para notificação de crimes, como o uso do 190, através da Polícia Militar e pela Delegacia Eletrônica.

