Isolamento social chegou a 64% em Teresina na Sexta-feira Santa

O índice de isolamento social chegou a 64% e, Teresina durante a sexta-feira Santa. Os dados são da start-up InLocu, que vem monitoramento o comportamento do teresinense quanto ao cumprimento das medidas de quarentena determinadas pelo poder público e os órgãos de saúde. O número revela um aumento de 13% em relação à quinta-feira (09) e é maior que o índice registrado nas sextas anteriores. No dia 03, o patamar de isolamento em Teresina ficou em 53%.



Mas apesar disso, o percentual de cumprimento da quarentena na capital piauiense ainda é considerado insatisfatório porque ainda está abaixo dos 73% recomendados pelas organizações de saúde.



Fonte: Prodater

O incremente pode estar relacionado ao feriado da sexta-feira Santa, quando a maioria dos estabelecimentos, inclusive os que prestam serviços essenciais, como mercados e supermercados, estavam fechados. Os índices são monitorados diariamente através de um sistema de georreferenciamento contabilizado por meio dos aparelhos celulares. De acordo com o analista de sistemas Eduardo Aguiar, que está coordenando os dados, há uma margem de erro de até 5% nos dois últimos dias dos monitoramentos já que o registro de cada pessoa só é efetuado quando os celulares se conectam a internet.

Por meio da startup a população também está recebendo alertas e mensagens através de ferramentas de marketing. O objetivo é sensibilizar as pessoas para que permaneçam em casa e, assim, evitar a proliferação do novo coronavírus.

Em Teresina, segundo os dados do último boletim epidemiológico da Fundação Municipal de Saúde, são 699 casos notificados, sendo 84 casos suspeitos, 575 descartados, 33 confirmados e cinco óbitos. A maioria dos casos confirmados, 63,6%, são do sexo masculino, o mesmo percentual dos casos identificados com pacientes que não possuíam comorbidades. A maioria dos casos confirmados também envolve um público com faixa etária dos 30 aos 39 anos, que corresponde à 21,2%.

Prefeitura de Teresina