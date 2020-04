Isenção de tarifa de energia já está valendo para os clientes de baixa renda

Com o anúncio da Medida Provisória Nº 950, de 8 de abril de 2020, editada pelo Governo Federal, que ampliou o benefício da Tarifa Social Baixa Renda para a população no contexto da pandemia de Covid-19, a Equatorial Energia começou a implementar a isenção do pagamento de 100% referente à tarifa de energia elétrica para os clientes cadastrados na Tarifa Baixa Renda.



Esta é uma grande ação do Governo Federal em atendimento a um pedido das Distribuidoras, por meio da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), em direção à população que mais precisa de ajuda nesse momento. O desconto será aplicado para as faturas emitidas no período de 01 de abril a 30 de junho, conforme previsto na Medida Provisória (MP).



No Piauí, o benefício será concedido automaticamente para 400 mil clientes, considerados baixa renda, que já estão cadastrados. Mas quem tem o Número de Inscrição Social (NIS) válido e ainda não é inscrito na Tarifa Social, deve entrar em contato com a Equatorial pela Central de Atendimento 0800 086 0800 ou através do e-mail: [email protected] para solicitar o cadastro e receber o benefício. Cerca de 100 mil piauienses podem ter acesso ao desconto, mas ainda não realizaram o cadastro.



Mesmo com o desconto, a orientação da Equatorial ainda é o consumo consciente da energia elétrica (Foto: Reprodução)

A gerente comercial da Equatorial Piauí Juliana Duarte reforça que a medida beneficiará muitas famílias afetadas diretamente pelas medidas preventivas da Covid-19, e reforça que a isenção falada se refere à tarifa de energia, sendo que as demais cobranças estarão mantidas. “Os clientes baixa renda que consumirem até 220 kWh por mês terão desconto de 100% na tarifa de energia, entretanto a conta não será zerada, já que a MP não contempla isenção aos demais impostos, encargos, contribuições e parcelamentos existentes na conta de luz”, reforçou a gerente.



É válido explicar que quem consumir mais de 220 kWh terá a isenção, mas o que for consumido acima desse limite, será cobrada a tarifa normal, pois os critérios da MP são muito claros, por exemplo, se uma residência consumir 250 kWh no mês de abril, o valor equivalente aos 220 kWh da tarifa será descontado, mas os 30 kWh excedentes serão cobrados conforme a tarifa normal.



As unidades que receberam a fatura de energia emitida no mês de abril sem o desconto, e ainda não efetuaram o pagamento, devem desconsiderar a via recebida. A distribuidora irá corrigir a conta aplicando o benefício da MP e disponibilizará nos canais digitais o novo boleto.



Os clientes que já tiverem feito o pagamento da conta não serão prejudicados, pois o saldo será creditado na conta da próxima fatura. Mesmo que a conta seguinte venha com tarifa zerada, esse saldo pago ficará no sistema para ser concedido nas faturas posteriores ao período da MP.



Serviços



- O que é a tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda)?

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica. Para ter direito ao benefício, as famílias deverão atender a um dos seguintes requisitos:



Ser inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoas;

Ser idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo;

Famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos;

Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

- Qual a documentação necessária para solicitar o cadastro?



Um dos moradores da fatura de energia deve possuir os documentos:



CPF



RG ou documento com foto

NIS

Caso possua o Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social – BPC, apresentar o número do benefício.

- Como saber se a fatura está cadastrada do Tarifa Social Baixa Renda?



Basta verificar no canto superior da conta de energia a informação: Classificação: Resid BX Renda – MONOFÁSICO

- Como saber o consumo do mês?



No campo demonstrativo de faturamento está a informação sobre o consumo do período faturado.

- A conta não é no meu nome, posso cadastrar meu NIS?



Sim. Para cadastro do NIS você precisa informar os dados pessoas e vincular o NIS à sua residência.

- Após o cadastro, quando começo a receber o benefício na minha conta de energia?



No próximo ciclo de faturamento. Observe na sua conta de energia no campo “Classe/Subclasse” a classificação “Residencial Baixa Renda”.

- Como faço para saber se eu tenho o NIS?



Para saber se você tem o NIS ou se ele ainda está ativo, ligue para a Central de relacionamento da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social: 0800 707 2003.

