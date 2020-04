Com o anúncio da Medida Provisória Nº 950, de 8 de abril de 2020, editada pelo Governo Federal, que ampliou o benefício da Tarifa Social Baixa Renda para a população no contexto da pandemia de Covid-19, a Equatorial Energia começou a implementar a isenção do pagamento de 100% referente à tarifa de energia elétrica para os clientes cadastrados na Tarifa Baixa Renda. O desconto será aplicado para as faturas emitidas no período de 01 de abril a 30 de junho, conforme previsto na Medida Provisória (MP).



Isenção de tarifa de energia está valendo para baixa renda - Foto: Equatorial Piauí

No Piauí, o benefício será concedido automaticamente para 400 mil clientes, considerados baixa renda, que já estão cadastrados. Mas quem tem o Número de Inscrição Social (NIS) válido e ainda não é inscrito na Tarifa Social, deve entrar em contato com a Equatorial pela Central de Atendimento 0800 086 0800 ou através do e-mail: [email protected] para solicitar o cadastro e receber o benefício. Cerca de 100 mil piauienses podem ter acesso ao desconto, mas ainda não realizaram o cadastro.

Jornal O Dia