Brumadinho: família de piauiense desaparecido acredita que ele está vivo

Edson Rodrigues dos Santos, de 45 anos, este é o nome do piauiense que está na lista de desaparecidos da tragédia que ocorreu em Brumadinho, Minas Gerais, na última sexta-feira (25). Natural de Guardalupe, município da região Sul do Piauí, onde os pais e os três irmãos residem, Edson trabalhava na parte de montagem das tubulações e estava há três meses trabalhando para a empresa Vale.

Ao Portal O Dia, Francisco Rodrigues dos Santos, irmão de Edson, conta que o último contato com ele foi cerca de uma hora antes da tragédia. “Edson estava em horário de almoço. Conversando sobre o dia de trabalho, ele disse que estava até tudo normal, calmo. Minutos depois de ter desligado, a tragédia aconteceu. Sabe ele nos ligava todos os dias, sem falta. Já tentamos até contado pelo celular, mas nem chama”, disse.



Edson Rodrigues dos Santos morava em Minas Gerais com a esposa. Foto: Reprodução/Arquivos Pessoais

Segundo o irmão, um dos resgatados disse que havia funcionários que não estavam dentro do refeitório quando a barragem rompeu. “As buscas continuam e há possibilidades de ele estar vivo sim. Um dos resgatados disse que tinham pessoas fora do refeitório e viram quando a barragem rompeu e fugiram, achamos que Edson pode ser uma dessas pessoas. Talvez ele esteja ferido, mas acredito que ele tá vivo. Enquanto eu não ver o corpo dele vou continuar acreditando que ele está vivo”, afirmou emocionado.

De acordo com Francisco, a esposa de Edson passou os dois primeiros dias, sábado e domingo, internada no hospital. “Ela continua em estado de choque e está sendo acompanhada pela psicóloga. A empresa afirmou que esperasse notícias oficiais, que assim que ele fosse encontrado, ela saberia. Com isso, ela se acalmou um pouco mais”, conta.

Na manhã desta segunda-feira (28), a mineradora Vale divulgou uma lista com 297 pessoas que ainda estão desaparecidas. O nome do piauiense se encontra entre os nomes listados. Confira aqui a lista completa.

Tragédia

No inicio da tarde desta sexta-feira (25), uma barragem da mineradora Vale rompeu e pelo menos um outra transbordou em Brumadinho, Minas Gerais, liberando cerca de 13 milhões de m³ de dejetos de produção de minério de ferro no rio Paraopeba, que passa pela cidade. Com isso diversas famílias, moradores e trabalhadores foram afetados direta e indiretamente. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerias, na manhã desta segunda-feira (28), o número de mortos subiu para 60.

Segundo dados do Corpo de Bombeiros de Minas, 382 pessoas já foram localizadas, 191 foram resgatadas e 292 permanecem desaparecidas. Dos 60 mortos, 19 foram identificados até o momento. Há ainda 135 pessoas desabrigadas.

Viviane MenegazzoGeici Melo