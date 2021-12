IPVA 22: cota única tem desconto de 15% para pagamento em janeiro; confira calendário

A Secretaria de Fazenda do Piauí (Sefaz-PI) divulgou, por meio da Instrução Normativa 002/2021, o calendário de pagamento do IPVA para 2022. O imposto poderá ser pago com 15% de desconto para quem optar pela cota única. O prazo vai até 31 de janeiro de 2022.

Quem optar por pagar a cota única apenas em fevereiro, o desconto será de 10%. Em março, o abatimento no valor da cota única será de 5%. O imposto deve ser pago até o último dia útil de cada mês.

(Foto: Reprodução/Sefaz-PI)

Contribuinte pode parcelar

O contribuinte que optar pelo parcelamento do IPVA 2022 terá até o dia 31 de março para pagar a 1ª cota. No dia 29 de abril vence o prazo da 2ª cota e a 3ª e última em 31 de maio de 2022. No pagamento parcelado não incide desconto.

15% na taxa de licenciamento

Ainda de acordo com o calendário, a taxa de renovação do licenciamento anual dos veículos deverá ser recolhida até o dia 31 de março de 2022. Quem pagar até a data de vencimento também terá direito a um desconto de 15% no valor.

Confira o calendário:

Cota única:

Até 31 de janeiro de 2022 com desconto de 15%

Até 28 de fevereiro de 2022 com desconto de 10%

Até 31 de março de 2022 com desconto de 5%

Parcelamento:

Até 31 de março de 2022, a 1º cota

Até 29 de abril de 2022, a 2º cota

Até 31 de maio de 2022, a 3º cota

Licenciamento:

Até 31 de março de 2022 com desconto de 15% .

