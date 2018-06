Investidores estrangeiros e brasileiros conhecem potenciais do Piauí

O estado do Piauí participa do Brasil Investment Forum (FIB) 2018, evento realizado desde essa terça-feira (29), na cidade de São Paulo. A programação termina nesta quarta-feira (30) e trata de diversos temas relacionados à atração de investimentos para o país. Há ainda um espaço onde investidores brasileiros e estrangeiros têm contato direto com representantes dos Estados.

A coordenadora de Comércio Exterior da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (Sedet), Vanessa Oliveira, explica que diversas oportunidades de negócios foram abertas durante o evento.

"Fizemos contato com diversos empresários de países como Espanha e África do Sul, e de outros estados brasileiros. Eles se mostraram interessados, sobretudo, na área de energias renováveis, PPPs, agronegócio e infraestrutura, que têm um enorme potencial no Piauí. Este evento abre as portas para negociações que podem trazer bons frutos para o nosso estado", explica Vanessa.

Oliveira acrescenta que, após o evento, o objetivo é acompanhar e consolidar as oportunidades de negócios. "Vamos trabalhar para que esses investidores realmente levem seus negócios para o Piauí a fim de que possamos proporcionar mais emprego e renda para a população piauiense", finaliza a coordenadora.

