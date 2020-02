Instituto Federal divulga lista de espera do Sisu 2020

Foi divulgado nesta segunda-feira (10) o edital contendo a lista de espera para preenchimento de vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Instituto Federal do Piauí (Ifpi). Os candidatos convocados deverão manifestar interesse pessoalmente nas vagas no período de 12 a 14 de fevereiro nos campi para os quais estão concorrendo.



Confira o edital aqui



Estão sendo convocados os candidatos que assinaram o Termo de Confirmação Presencial de Interesse na Vaga, por ordem de classificação e modalidade de vaga. Vale lembrar que a manifestação de interesse na lista de espera assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à vaga ofertada pelo Sisu para a qual a manifestação foi efetuada.

As matrículas dos candidatos da lista de espera e que manifestarem interesse nas vagas ocorrerão em três ocasiões: a primeira convocação será feita no dia 17 de fevereiro, a segunda no dia 24 de fevereiro e a terceira convocação terá dia em 02 de março.

Maria Clara Estrêla, com informações do Ifpi