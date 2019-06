Instapoeta Alexandre Nolleto é palestrante no Salão do Livro

Instapoeta e orientador do conceito de vida plena, Alexandre Nolleto tem presença confirmada como palestrante no Salão do Livro do Piauí (Salipi), no dia 7 de junho, às 19h. Com o tema “Você só precisa ser a melhor versão de si mesmo”, Nolleto vai abordar o autorrelacionamento. O livro de estreia do autor também será apresentado no evento. Publicado pela Editora Planeta, “Você está na lista vip de Deus” reúne poemas inspiradores, que têm muito a dizer sobre amor, aceitação, perdão e superação.

Em sua 17ª edição, o Salipi se consolida como um dos grandes eventos literários do Nordeste. Até o dia 9 dejunho, o público terá a oportunidade de visitar a feira de livros, com editoras do Brasil e também do Exterior, participar de bate-papos literários, palestras e shows.

Amor, perdão, aceitação e superação são temas abordados nos encontros . (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Como convidado, Alexandre Nolleto preparou uma palestra inspiracional e motivacional voltada a todos os públicos. “O tema central é autorrelacionamento e, a partir daí, converso sobre muitos assuntos como amor próprio, fé, resiliência, perdão, esperança, expectativas e felicidade”, conta. “Todos esses temas têm um intuito maior, que é mostrar o relacionamento mais importante de nossas vidas: o da gente com a gente mesmo.”

Poeta inspirador

Antes de se tornar um dos instapoetas mais influentes das redes sociais, Alexandre Nolleto atuava como fisioterapeuta em sua própria clínica em Teresina (PI). Desde janeiro de 2017, as postagens de textos diários no Instagram proporcionaram ao autor não apenas visibilidade nas redes sociais, mas a aproximação com um público cada vez mais interessado nas mensagens do orientador do conceito de vida plena.

Em abril deste ano, a Editora Planeta, um dos maiores grupos editoriais do mundo, reuniu poemas inéditos e textos de Nolleto que alcançaram maior repercussão na rede social no livro “Você está na lista vip de Deus”. Em 224 páginas, o autor oferece uma leitura sensível ao falar de amor, fé e relacionamentos. “Coloco as mensagens na perspectiva de Deus e mostro ao leitor que Deus te conhece, te aceita, te perdoa, te ama e te cura”, diz.

Em abril deste ano, a Editora Planeta, um dos maiores grupos editoriais do mundo, reuniu poemas inéditos e textos de Nolleto. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Sempre que indagado sobre o curioso título, que não tem cunho religioso, Nolleto conta uma história comovente. Certa vez, ele escreveu a frase: “Menina, apaixonar-se por si mesma é a melhor cirurgia plástica para um coração cheio de cicatriz”. Momentos depois, recebeu de uma leitora a mensagem de que aquele texto a fez refletir e a encorajou a desistir de cometer suicídio. Ao responder “Moça, você faz parte da lista vip de Deus”, o autor percebeu o quanto as palavras têm o poder de transformar vidas e que um livro com várias mensagens poderia ajudar pessoas.

Nas livrarias desde abril, o livro esgotou a primeira edição e atingiu o ápice da procura em maio, com 1.200 exemplares vendidos em apenas dez dias, entre os lançamentos com a presença do autor em Teresina (PI) e São Paulo. A Planeta coloca agora nas estantes de todo o Brasil a primeira reimpressão de “Você está na lista vip de Deus”.

"Vida plena não é a vida perfeita", observa Alexandre

Fisioterapeuta, compositor, instapoeta e celebrado agora como autor de livro, Nolleto também exerceu a nobre profissão de professor, atuando em duas faculdades particulares do Piauí e realizando educação a distância. Convidado frequentemente de salões literários, é palestrante requisitado e participou, inclusive, em eventos beneficentes, falando ao público jovem.

Além de divulgar sua mensagem por meio do livro, Nolleto pretende percorrer o Brasil ministrando palestras sobre o conceito de vida plena. “Vida plena não é a vida perfeita, mas a vida normal em que se tem prosperidade emocional, física e espiritual”, resume. “Nesses encontros que pretendo realizar, quero falar sobre autoconhecimento, autoperdão, autoaceitação, amor próprio, amor ao próximo, gratidão e superação, que são os sete pilares fundamentais para se alcançar uma vida plena”, afirma o poeta/mentor.

Seja por meio da poesia ou de palestras, Alexandre Nolleto quer se aprimorar, cada vez mais, em ser um porta-voz de mensagens de amor, resiliência e felicidade.

Da Redação