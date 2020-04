INSS adianta pagamento dos aposentados para ajudar a incrementar economia

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar hoje (24) o adiantamento do 13º salário aos aposentados do Piauí. A medida visa incrementar a economia no Estado, que sofre os efeitos da pandemia do coronavírus. Mensalmente, o INSS-PI mantém uma folha de R$ 700 milhões. A antecipação da primeira parcela do 13º representa um incremento na folha de R$ 1,3 bilhão.

O gerente executivo do INSS em Teresina, Daniel Soares Lopes, destaca que, no Piauí, há cerca de 630 mil beneficiários. Todavia, é preciso ficar atento aos requisitos para receber a parcela. “O pagamento começa a partir do dia 24 de abril e vai até o dia 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo. A partir do dia 24, recebe quem tem o final do benefício número 1, e assim sucessivamente até o dia 8 de maio. Quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento começa no dia 4 de maio e vai até o dia 8 de maio”, detalha.



Antecipação do benefício representa um incremento na folha do INSS-PI de R$ 1,3 bilhão - Foto: Arquivo O Dia



Tem direito a receber essa antecipação da primeira parcela do 13º salário os aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio doença, aposentadorias por invalidez e salários maternidade.

Por outro lado, não tem direito ao 13º salário, e portanto não terá direito à antecipação dessa primeira parcela, quem recebe benefícios assistenciais ao portador de deficiência e benefícios ao idoso de modo geral.

“A população pode buscar as informações no telefone 135, no site do INSS (inss.gov.br) ou baixar o aplicativo ‘Meu INSS’. No que diz respeito à antecipação da primeira parcela, lá deve constar o extrato do valor exato dessa antecipação e o calendário de pagamento”, conclui Daniel Soares Lopes, gerente executivo do INSS em Teresina.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia