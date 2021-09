Inscrições para vestibular da Uapi com 3.150 vagas se encerram no dia 12

A Universidade Aberta do Piauí (Uapi) tornou público o edital Nº 005/2021 para a 3ª etapa do programa de expansão do ensino superior em todo o estado. As inscrições do processo seletivo encerram no próximo dia 12 de setembro, e serão ofertadas 3.150 vagas, distribuídas em 63 polos no Piauí, na modalidade Educação a Distância por mediação tecnológica para o curso de Administração e ingresso no primeiro semestre de 2022.

A inscrição será gratuita e feita, exclusivamente, com o preenchimento do Formulário de inscrição on-line, disponível no site: https://neadseletivos.uespi.br/.

(Foto: Reprodução)

Será necessário preencher com o seguintes documentos: fotocópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou Declaração de que está concluindo o Ensino Médio até a data da matrícula institucional, Fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Médio, Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física-CPF, de Documento de identificação válido em todo o território Nacional, legível e com foto, do comprovante de prestação de serviço militar para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos, autodeclarações constantes dos anexos 4 e 5 devidamente preenchidos.

Acesse aqui o edital completo

Oferta de Educação Superior da Uapi

A parceria entre Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (Fapepi) tem o objetivo de universalizar o Ensino Superior em todo o Piauí e promover qualidade por meio da educação a distância, um dos eixos do PRO Piauí Educação.

A Uapi iniciou ainda em 2017, com a primeira etapa e a abertura de 60 polos. Já em 2018, a segunda etapa garantiu mais 60 polos, totalizando 120. Com a terceira etapa em mais 63 polos, a ação chegará a 183 cidades piauienses.

Atualmente, é ofertado o curso de Administração, mas o Governo do Estado está em fase de ampliação e estuda a possibilidade de oferta de novos cursos com Projeto de Lei 39/2020 que cria o Programa Universidade Aberta do Piauí (Uapi).

Tudo vem sendo acompanhado pela Superintendência de Ensino Superior da Seduc, que dá todo o suporte e gerencia as ações visando garantir informação e qualidade aos cidadãos que desejam ingressar no ensino superior sem precisar sair de suas cidades.

