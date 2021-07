Inscrições para o Sisu iniciam na próxima terça (03); confira as vagas para o Piauí

As inscrições para o segundo semestre de 2021 do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) começam na próxima terça-feira, 03 de agosto. Os interessados devem se inscrever por meio do site oficial do SiSU.

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) ofertou 60.533 mil vagas em todo o território nacional brasileiro. No Piauí, são ofertadas 4.323 vagas para cursos diversos.



(Foto: Arquivo O Dia)

Até o momento, as oportunidades foram disponibilizadas para os municípios de Teresina, Bom Jesus, Campo Maior, Floriano, Corrente, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato e Uruçuí.



Para conferir as vagas ofertadas nos municípios piauienses, clique aqui.



Para participar do SiSU 2021, o estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e ter obtido na redação uma nota maior que zero. Além disso, o aluno não pode ter participado do exame de 2020 na condição de ‘candidato treineiro’.



Isabela Lopes

