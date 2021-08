Inscrições para o SISU começam hoje; UFPI e Uespi oferecem 3.883 vagas

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) e a Universidade Federal Estadual do Piauí (Uespi) estão ofertando, juntas, 3.883 vagas em 99 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2021.2. As inscrições começam a partir de hoje (03), seguem até a sexta-feira (06) e podem ser feitas pelos sites das respectivas instituições de ensino de forma gratuita. Para a seleção no curso pretendido é levado em consideração o desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.



Para a UFPI, estão sendo ofertadas 2.148 vagas para os campi de Teresina, Picos, Floriano e Bom Jesus. O resultado da chamada regular será publicado no site do SISU no dia 10 de agosto. Já as matrículas dos aprovados na chamada regular ocorrem de 11 a 18 de agosto no sistema de matrículas da universidade. Vale lembrar que esta primeira etapa de matrículas é a institucional, ou seja, a matrícula que vincula o aluno selecionado à UFPI.



Foto: Divulgação/UFPI

Para os alunos não selecionados na chamada regular desta segunda edição do SISU 2021 na UFPI, existe a lista de espera. Os candidatos têm do dia 10 ao dia 16 de agosto para manifestar interesse em participar da lista de espera no site do SISU. A UFPI costuma publicar quatro chamas de lista de espera a cada semestre de SISU.

Para os candidatos selecionados na chamada regular, as matrículas curriculares – que vinculam o aluno às disciplinas de seu curso – ocorrem de 24 a 27 de janeiro de 2022 via portal do discente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). As aulas do período 2021.2 estão previstas para começar no dia 07 de fevereiro de 2022.

Uespi

Já a Uespi está ofertando 1.735 vagas em 49 cursos de graduação com inscrições no site do do MEC iniciando hoje (03) e indo até a sexta-feira (06). O resultado da chamada regular também sai no dia 10 de agosto e as matrículas acontecem de 12 a 16 de agosto. O prazo para o candidato não selecionado na chamada regular manifestar interesse na lista de espera também é de 10 a 16 de agosto no site do SISU. A partir do dia 19 os candidatos da lista de espera poderão ser convocados.

