Piauí: inscrições para o concurso do IBGE encerram no próximo dia 29

As inscrições para o concurso do IBGE encerram no próximo dia 29 de dezembro conforme o edital divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O processo seletivo visa preencher as vagas de recenseador e agentes censitários municipal e supervisor que vão trabalhar na realização do censo demográfico 2022 em todo o Brasil.



Aqui para o Piauí são mais de 3 mil vagas, sendo 2.600 para recenseador e as demais vagas para agentes censitários. Os salários podem variam até R$ 2.100,00. “As vagas para recenseador são para todos os municípios piauienses e as vagas para agente censitário são para 183 cidades. Os rendimentos do recenseador serão proporcionais à produtividade dele e à quantidade de questões que ele preencher nas entrevistas do censo. Já no caso do agente censitário, o salário pode ir de R$ 1.700,00 para R$ 2.100,00”, explica Eyder Mendes, porta-voz do IBGE no Piauí.



Eyder Mendes deu mais informações sobre o concurso do IBGE - Foto: Jailson Soares/O Dia

Vale lembrar que as vagas são para contratação temporária enquanto durar o censo demográfico 2022. No caso dos recenseadores, essa contratação valerá por três meses e enquanto durarem as visitas às residências no município onde ele trabalhará. Já no caso dos agentes censitário municipal supervisor, o contato é de cinco meses.

Para o cargo de recenseador, o IBGE está exigindo Ensino Fundamental completo. Já para os cargos de agentes censitários municipal e supervisor, é preciso ter Ensino Médio completo. As inscrições podem ser feitas no site da FGV, onde o edital do concurso também está disponível para consulta.

