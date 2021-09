Inscrições para o Concurso da Polícia Militar do Piauí serão reabertas em 15 dias

As inscrições para o Concurso da Polícia Militar do Piauí devem ser reabertas nos próximos dias, após anúncio de 350 novas vagas. A data ainda não foi definida e aguarda o parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE).



O certame previa 650 vagas para soldados e agora será ampliado para 1 mil, e 40 vagas para oficiais. O porta-voz da PM, major Thiago Ribeiro, com essa reabertura, o cronograma do concurso para soldado será refeito.



“São dois editais: para soldados e oficiais. O concurso para oficial não sofreu alteração. Para soldado, são 350 vagas a mais, mas ainda não tem uma data para recomeçar as inscrições. Como precisa de um aditivo ao contrato para contemplar essas novas vagas, será feita uma nova reabertura. Acreditamos que por um prazo de mais 15 dias, e, logo depois, a gente vai ter o adiamento da prova por conta da reabertura, dando mais oportunidade para os candidatos se inscreverem.”, disse.



Com a ampliação das vagas para soldado, o policiamento no interior poderá ser reforçado, especialmente nos municípios menores. Atualmente, o efetivo da Polícia Militar é de seis mil policiais divididos entre policiamento ostensivo, guarda em prédios públicos e serviços administrativos no quartel



Considerando esse efetivo, o número de policiais não é suficiente para contemplar todo o Estado, por isso a realização do concurso. As vagas que estão sendo pleiteadas, junto ao Governo do Estado, deverão suprir as vagas que existem no interior do Piauí, sobretudo nas regiões de Grupamento da Polícia Militar (GMP)



“A Polícia Militar é o tipo de serviço que precisa de uma renovação constante, e o que nós gostaríamos era que tivesse um concurso efetivo mais regular. Da mesma forma que temos essa necessidade, muitos policiais todos os anos vão para a reserva e é preciso dessas reposições”, destaca o major Thiago Ribeiro.



O porta-voz da PM acrescenta ainda que um estudo está sendo elaborado para realizar uma reorganização e criação de unidades a mais no interior do Estado. “Esse estudo deve ser encaminhado para o Governo do Piauí e mais à frente vamos ver. Precisamos de policiais no interior do Estado, como um todo. A meta é deixar de seis a oito policiais nos municípios menores, podendo chegar futuramente a 12 policiais nessas cidades”, finaliza.



Cargo de oficial:

a) o candidato deve ter bacharelado em Direito;

b) Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB;

c) idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições);

Cargo de soldado:

a) o candidato deve ter nível médio completo;

b) CNH na categoria AB;

c) idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos (no período de inscrições).

Os salários vão de R$3.470,00 a R$6.140,00. As provas serão realizadas nos dias 15 e 22 de agosto para os cargos de oficial e soldado, respectivamente.

