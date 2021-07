Inscrições para concurso do Banco do Brasil são prorrogadas até dia 7 de agosto

As inscrições para o concurso do Banco do Brasil que se encerrariam nesta quarta-feira (28), foram prorrogadas até dia 7 de agosto. Ao todo, são 4.480 vagas para todo o país. No Piauí, são 18 vagas imediatas e 13 para cadastro de reserva. Os interessados podem se cadastrar por meio do site da Cesgranrio e custam R$38.

A seleção é para o cargo de escriturário, com carga horária de 30 horas semanais. Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos até a contratação. Além disso, a pessoa também deve ter um certificado ou diploma de conclusão de curso de nível médio.



(Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com o edital, as provas serão aplicadas em Teresina e Floriano, onde a avaliação se dará a partir de quatro etapas. O concurso contará com provas objetivas e redação e estão previstas para o dia 26 de setembro.



Clique aqui para conferir o edital.



Do total de vagas, 5% são destinadas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos. Estes passaram por avaliação de veracidade da informação.



A remuneração inicial é de R$3.022,37, além disso, o banco oferece ajuda alimentação de R$831,16 por mês e, cumulativamente, concede cesta alimentação no valor mensal de R$654,87.



A seleção tem validade de um ano, contando a partir da data de publicação dos resultados finais. Em caso de cadastros de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme abertura das vagas durante a validade do concurso.

