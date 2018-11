Inscrições para concurso da UFPI encerram nesta terça-feira (13)

Encerram às 23h59 da próxima terça-feira (13), as inscrições para o concurso público para preenchimento de 17 vagas de nível superior e médio da Universidade Federal do Piauí. O edital contempla vagas para os cargos de administrador, bibliotecário, assistente social, psicólogo e técnico-administrativo em educação. As inscrições no valor de R$ 60 e R$ 100 podem ser feitas através do site da Coordenadoria Permanente de Seleção (Copese), clicando aqui.

Para fazer a inscrição, o candidato deverá preencher todos os campos do formulário eletrônico, imprimir seu pedido de inscrição e o boleto para pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser feito através de GRU (Guia de Recolhimento da União). O pagamento deverá ser efetivado até a próxima quarta-feira (14), em qualquer agência bancária ou em seus correspondentes.



No concurso, estão sendo ofertadas duas vagas para o cargo de administrador e uma vaga em cada um dos respectivos cargos de assistente social, bibliotecário, e psicólogo. Já para o cargo de técnico-administrativo em educação, são 11 vagas distribuídas em diversas especificidades como técnico de laboratório de anatomia, técnico de laboratório de química e técnico de laboratório de multimídia.

Os cargos de nível superior tem o vencimento básico no valor de R$ 4.180,96. Para os cargos de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 2.446,96. Segundo o edital, a carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, exceto para o cargo de técnico de radiologia, em que a carga horária é afixada em 24 horas por semana.

A prova escrita objetiva será aplicada no dia 16/12/2018, de 08 às 12 horas, conforme o edital, nas cidades de Teresina e Bom Jesus, a depender do cargo pleiteado pelo candidato.

Clique aqui para ler o edital.











Nathalia Amaral