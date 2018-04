Inscrições para concurso da Polícia Civil começam dia 16 de abril

Os interessados em participar do concurso da Polícia Civil do Piauí devem ficar atentos. As inscrições para o certame começam no próximo dia 16 de abril e vão até o dia 15 de maio, segundo o edital lançado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A inscrição deverá ser feita pelo site do Nucepe, no endereço eletrônico http://nucepe.uespi.br/civil2018.php.



Serão abertas 350 vagas para formação de cadastro reserva para as carreiras de delegado, escrivães e peritos da Polícia Civil. A taxa de inscrição para a vaga de delegado é de R$ 200,00; para concorrer a uma vaga de perito, a taxa é R$ 150,00 e para concorrer à vaga de agente é R$ 150,00. As inscrições serão pagas via boleto no Banco do Brasil e seus correspondentes bancários.

O concurso para delegado será realizado em sete etapas, sendo a primeira a prova escrita objetiva, a segunda, a prova escrita dissertativa; a terceiram a prova de títulos; a quarta consistirá nos exames de saúde; a quinta etapa será o teste de aptidão física; a sexta etapa a avaliação psicológica, a sétima e última etapa, a investigação social dos candidatos.

A prova escrita objetiva acontecerá no dia 10 de junho, das 8 às 13h40min e será aplicada em Teresina. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 28/06. Já a segunda etapa, ou seja, a prova escrita dissertativa, terá lugar no dia 8 de julho e seu resultado sairá no dia 02 de agosto. O resultado final do concurso para delegado será tornado público no dia 21 de fevereiro de 2019. O cronograma completo da prova para delegado pode ser acessado neste link .

Já o concurso para perito constará de três etapas, sendo a primeira a prova escrita objetiva e a prova escrita dissertativa; a segunda, os exames de saúde a terceira e última etapa, a investigação social do candidato. As provas objetiva e dissertativa para perito serão realizadas em Teresina no dia 01 de julho. O resultado final do concurso para perito será tornado público no dia 21 de dezembro deste ano. O cronograma pode ser acessado pelo link .

Por fim, a prova para agente de Polícia Civil terá cinco etapas, sendo a primeira as provas objetiva e dissertativa; a segunda a os exames de saúde; a terceira, o teste de aptidão física e por fim a investigação social dos candidatos. As provas serão aplicadas no dia 10 de junho em Teresina. O resultado final do concurso para agente sairá até o dia 01 fevereiro de 2019. Confira o cronograma completo no link .

Vagas e remunerações

O concurso lançado hoje pela Secretaria de Segurança abre 50 vagas para delegado, com salário inicial de R$ 16.391; 50 vagas para perito, com salário inicial de R$ 9.845,65; e 250 vagas para agente, com salário inicial de R$ 5.736,88.

Maria Clara Estrêla