Inscrições para concurso da Defensoria Pública do Piauí encerram nesta terça (16)

Encerram nesta terça-feira (16) as inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Piauí. O certame visa o preenchimento de cinco vagas com salários de R$ 23 mil. As inscrições podem ser feitas no site da organizadora do concurso, a Cebraspe, e a taxa de inscrição é de R$ 231,52.



Confira o edital completo aqui



A partir de quarta-feira (17) será disponibilizado o link para verificação de deferimento da foto encaminhada pelo candidato no ato de inscrição. O candidato que por algum motivo tiver sua imagem indeferida terá dois dias, 17 e 18, para enviar novamente a imagem.



Foto: Divulgação/Defensoria Pública do Piauí

Podem concorrer a uma vaga de defensor público no concurso da DPE quem tiver diploma de conclusão de graduação em Direito em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, registro na OAB e comprovação de, no mínimo, três anos de atividades jurídica.

O concurso consistirá de cinco etapas: prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório; prova escrita discursiva de caráter eliminatório e classificatório; inscrição definitiva de caráter eliminatório e classificatório; e a prova de títulos de caráter classificatório. A aplicação da primeira etapa, a prova objetiva, está prevista para acontecer em 30 de janeiro de 2022.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!