Inscrições de caminhões para Corso iniciam na sexta-feira (24)

O maior desfile de carros fantasiados do mundo já tem data marcada e a organização já está nos últimos preparativos. Nesta edição, o Corso do Zé Pereira de Teresina acontece no dia 15 de fevereiro, na Raul Lopes e, além da premiação para os caminhões, o evento conta com um concurso de fantasias e vários palcos temáticos distribuídos pela avenida para contemplar todo tipo de folião.

Promovido pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Monsenhor Chaves, o Corso do Zé Pereira foi consagrado como o maior do planeta, segundo o livro Guinnes Book, em 2012, registrando a marca de 343 veículos decorados no desfile, recorde que consta na publicação até hoje. Além dos carros enfeitados, o evento conta com milhares de pessoas fantasiadas, bandas espalhadas pelo percurso, além de muita alegria e irreverência resgatando a tradição dos antigos carnavais.

Foto: Divulgação/PMT

Para participar do evento com os caminhões decorados é necessário uma inscrição, que pode ser feita do dia 24 de janeiro ao dia 14 de fevereiro, das 8h às 13h, na sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves – FMC, situada na Rua Félix Pacheco, 1440 – Centro. No ato da inscrição é obrigatória a apresentação da cópia da CNH do motorista condutor e o RG do responsável pelo caminhão, além da documentação do caminhão devidamente regularizado, sob pena de indeferimento do processo.

De acordo com o edital, que está disponível no site da PMT e da FMC, só será permitida a inscrição de caminhão com ano de fabricação a partir de 1986, sendo caminhão de um e dois eixos com comprimento máximo de até 14m e bitrem até 20m. A altura máxima permitida para os veículos participantes é de 4,2m; mini trio com foliões em cima do veículo, com som de até 50 decibéis, devidamente decorados. A altura máxima permitida para os veículos participantes é de 4,2m. É permitido o uso de reboque apenas para transporte de gerador.

Cada veículo deverá ter o guarda-corpo de madeira ou ferro com no mínimo de 1,20m de altura para proteção dos foliões. Os motoristas cadastrados deverão portar CNH e a documentação regular do veículo, ficando proibido aos condutores ingerirem bebidas alcoólicas, drogas ou qualquer substância psicotrópica antes e durante a condução do veículo, como também fica vedada a utilização de fogos de artifício.

Para evitar qualquer problema durante o evento, todos os motoristas serão submetidos a teste de bafômetro antes e durante o percurso do Corso. Em caso de alteração no resultado, os mesmos serão retirados e desclassificados, e responderão sanções legais da legislação vigente.

É obrigatório o uso de banheiros químicos nos veículos, recolhimento em sacos de lixo dos resíduos sólidos produzidos dentro do veículo (latas, garrafas, copos descartáveis e outros) e só será permitido o uso de bebidas em lata e plástico.

Para esta edição, serão distribuídos R$ 30mil em premiação, sendo R$ 10 mil para o Caminhão mais animado; R$ 10 mil para o mais criativo (inusitado) e R$ 10 mil para o com a melhor produção (decoração e fantasia).

Fantasias

Para contemplar a irreverência dos foliões durante o evento, uma das marcas do Corso do Zé Pereira de Teresina, serão distribuídas premiações como uma forma de incentivo. Serão R$ 20 mil divididos em 20 prêmios de R$ 1 mil para as 20 melhores Fantasias.

Os interessados em participar devem tirar uma foto em qualquer ponto da avenida que tenha uma identidade visual do Corso 2020, ou seja, em logomarcas, banners, estandes e palcos, distribuídos ao longo da Av. Raul Lopes e publicar em seu perfil no Instagram (de visualização aberta ao público) utilizando a #fantasiacorso2020 e, em seguida, marcar o perfil do Instagram da FMC (@cultura_the), até às 12h00min do dia 17 de fevereiro de 2020.

A Comissão julgadora escolherá as 40 (quarenta) fantasias mais criativas, que serão publicadas no perfil do instagram da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (@cultura_the), no dia 18 de fevereiro de 2020.

As 20 fantasias com o maior número de curtidas até as 12h do dia 20 de fevereiro de 2020, publicados no perfil do instagram da FMC, ganharão como premiação R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.

