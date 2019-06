Inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos

A Fundação Wall Ferraz (FWF) está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes do projeto de Capacitação Profissional para Produtividade e Renda. Os cursos são: doces finos, salgadeiro, arte e decoração com balões, depilação e manicure e pedicure. As inscrições podem realizadas no CEU Sul, no Portal da Alegria. O projeto é destinado especificamente para moradores do Portal da Alegria VI-A, beneficiários do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”.

“Os moradores da região do Portal da Alegria, que são beneficiados com o “Minha Casa, Minha Vida”, estão tendo a oportunidade de aprender uma nova profissão e mudar de vida através da qualificação gratuita ofertada pela Prefeitura de Teresina”, pontua o presidente da FWF, Scheyvan Lima.

Durante todas as atividades, as famílias serão assistidas pelo apoio de recreadores infantis, para acompanhamento das crianças, de modo a facilitar que seus responsáveis realizem tranquilamente as atividades de qualificação.

O Projeto de Capacitação Profissional para Produtividade e Renda, realizado pela Fundação Wall Ferraz em parceria com Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH) e Fundação Padre Antônio Dante Civiero (FUNACI), é executado através de recursos oriundos do “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal, gerenciados pela Caixa Econômica.

Em 2018, o projeto foi realizado junto aos moradores do Portal da Alegria VI-B e teve resultados expressivos, contribuindo para a geração de emprego e renda dos contemplados, onde alguns passaram a atuar de maneira autônoma ou conseguiram conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho formal.

Para ter acesso a informações de novos cursos, projetos e oportunidades de emprego, basta acessar o site da Fundação Wall Ferraz na internet (fwf.teresina.pi.gov.br) e suas redes sociais. A FWF está localizada na Rua Coelho Rodrigues, nº 900, na Praça da Bandeira, Centro de Teresina.

