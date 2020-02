Inovação tecnológica impulsiona transformações em negócios tradicionais

A tecnologia usada em favor da oferta de serviços, seja em qual campo for, promove mudanças. O setor de supermercados é um dos que sofreu alterações com os avanços da tecnologia no varejo e atacado. Principalmente no que diz respeito à gestão do negócio, modernização das lojas e de uma nova maneira de se relacionar com o cliente. Em Teresina, o Grupo Mateus, que inaugurou sua primeira loja em território piauiense na última sexta-feira (14), mostra que a inovação é necessária mesmo em negócios considerados tradicionais.

A rede de supermercados nasceu em 1986, numa mercearia de 50 metros quadros em Balsas, no Maranhão. Hoje, são 125 lojas no Norte e Nordeste (Pará, Maranhão e Piauí). O negócio tem como trunfo não apenas a oferta de produtos a preços baixos, mas investe na tecnologia para a personalização da relação com os clientes.

“Consideramos que todo conhecimento é muito bem-vindo. Hoje, temos um centro de tecnologia muito bem desenvolvido no Maranhão, o Black Swan, que é um espaço de inovação que produz vários startups - sejam ligadas a nosso negócio ou não. É um espaço de incubação que pensa para a rede e para a sociedade, como um todo, formas de melhorar o mundo”, explica Hudton Bandeira, gerente de marketing do grupo Mateus.



“Consideramos que todo conhecimento é muito bem-vindo", diz gerente de marketing do Grupo Mateus - Foto: Jailson Soares/O Dia



Deste espaço, foram criados aplicativos e softwares que são utilizados interna e externamente na empresa. Um deles, um aplicativo de treinamentos a distância que, por meio da gameficação (utilização interativa), permite que os funcionários passem por avaliações e expansão de saberes.

Outra inovação é a oferta de wi fi dentro das lojas do supermercado para que os clientes, entre outras objetivos, possam usar o aplicativo de descontos, também desenvolvido pela rede, durante o período que permanecem no local.

“É uma forma dos clientes virem para cá e terem um serviço que a rede oferte e possa criar um canal direto com ele. Anunciar promoções direcionadas e ofertas de produtos que ele tenha interesse, por exemplo, é algo que fica muito mais acessível desta forma”, destaca Hudton.

Nesse cenário, avançar junto com a tecnologia e não ficar para trás se torna um grande diferencial. “É claro que fazer o básico faz parte. Queremos vender, atender bem, ter ótimos produtos, mas por trás disso tem toda uma ciência, uma tecnologia pensando lá na frente em que forma nosso negócio pode e vai melhorar”, considera o gerente.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Setor proporciona geração de empregos

O estabelecimento, voltado tanto para compras no varejo como no atacado, gerou 400 empregos diretos com sua instalação em Teresina. O supermercado tem uma área de 15 mil metros quadrados e está localizado na Avenida Zequinha Freire, zona Leste de Teresina.

Outro diferencial do grupo também está relacionado ao olhar de gestão interna de seus funcionários.

A rede Mateus criou, em 2011, a Universidade de Líderes do Grupo Mateus (ULMA), responsável pela formação dos novos gestores, que já capacitou mais de mil funcionários. “Dentro de cada loja algumas pessoas são selecionadas, elas demonstram interesse e participam desse programa de formação. Temos pessoas que trabalhavam de caixa e, após a capacitação, se capacitam para assumir qualquer função de chefia”, esclarece Hudton.

Para manter a universidade de líderes, o Grupo Mateus destina todos os anos em torno de R$ 1 milhão.

Glenda Uchôa, do Jornal O Dia