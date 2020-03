O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu “alerta laranja” nesta sexta-feira para região norte do Estado. Segundo o órgão existe a possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por horas e 50 e 100 milímetros por dia. Os ventos intensos podem chegar até 100 km/h.





INMET emite alerta laranja com risco de chuvas intensas e ventos. Reprodução/ Imet

Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétrica. Para este sábado a umidade relativa do ar pode variar de entre 59% e 98%, com alta probabilidade de formação de arco-íris. A temperatura mínima é de 23°C com máxima de até 30°C..

As áreas mais afetadas são Sudeste, Centro-Norte, Sudoeste Piauiense e Norte Piauiense.

Da redação